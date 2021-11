Ook geen ‘kleine’ ijsbaan op De Statie

Vanwege de afzegging vorig jaar had ‘Valkenswaard On Ice’ ervoor gekozen om dit winterseizoen een kleinere ijsbaan op te bouwen op het uitgaanscentrum De Statie. Een schaatsbaan in afgeslankte vorm. Met driehonderd vierkante meter oppervlakte ongeveer de helft van de gebruikelijk baan op de Markt. Alleen schaatsen en een klein krabbelbaantje voor de allerkleinsten. Geheel zonder extra horecaruimte. En geen gelegenheid om naast de normale openingstijden ook nog extra evenementen in de avond te houden. Voor de gebruikers zou voorzien worden in digitale aanmelding binnen een bepaald tijdsblok.