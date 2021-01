Ook in Valkenswaard gedoe over arbeidsmigranten op Oostappen-vakantiepark: dwangsom dreigt voor Brugse Heide

VALKENSWAARD - Vakantiepark Brugse Heide in Valkenswaard hangt een dwangsom van 100.000 euro boven het hoofd voor illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Eigenaar Oostappen Groep van Peter Gillis, bekend van de SBS-realityserie Massa is kassa , verzet zich daartegen.

Bij meerdere controles in 2017, 2018 en 2019 heeft de gemeente geconstateerd dat er arbeidsmigranten worden gehuisvest op vakantiepark Brugse Heide. Na hercontrole en vergeefse vermaningen om hiermee te stoppen, heeft Valkenswaard de druk op eigenaar Oostappen verder opgevoerd.

Met als voorlopige tussenstand een last onder dwangsom. Dit is een soort boete die betaald moet worden als de illegale activiteit niet voor een bepaald moment wordt beëindigd. De dwangsom bedraagt 10.000 euro per week, met een (voorlopig) maximum van 100.000 euro. Dat bedrag is gebaseerd op de geschatte opbrengst die Oostappen wekelijks haalt uit de verhuur aan arbeidsmigranten op het park.

Het recreatiebedrijf heeft een bezwaarprocedure ingezet tegen de dwangsom. Hierover zal het dorpsbestuur binnenkort een besluit nemen.

(Seizoens)werkers in stacaravans

Het vakantiepark aan de Maastrichterweg is uitsluitend bestemd voor recreatie, vindt de gemeente. Het is niet de bedoeling dat stacaravans worden ingezet om er (seizoens)werkers te laten wonen. Het dorpsbestuur heeft zich begin 2019 voorgenomen hier op in te gaan grijpen.

Oostappen betwist dat er sprake is van huisvesting van arbeidsmigranten op Brugse Heide. Tegelijkertijd meent ze ook dat de gemeente hier wel aan zou moeten meewerken. Volgens het bedrijf zou in het verleden vertrouwen zijn gewekt dat legalisatie van huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk zou zijn.

Het bedrijf wijst er in correspondentie met de gemeente op dat in Valkenswaard - net als in andere plaatsen - een tekort is aan geschikte woningen voor deze buitenlandse werknemers. Oostappen vindt het onredelijk dat de gemeente handhavend optreedt, terwijl die huisvestingsproblematiek niet wordt aangepakt en beleid op dat vlak nog steeds op zich laat wachten. Ze heeft de gemeente kenbaar gemaakt daar graag over in gesprek te gaan.

Vaker in de clinch

Het is niet voor het eerst dat Oostappen Groep met een gemeente in de clinch ligt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Recent gebeurde dat onder meer ook rondom Prinsenmeer in Ommel, Droomgaard in Kaatsheuvel, Elfenmeer in Herkenbosch en Vakantiepark Arnhem.

Oostappen is een grote speler op recreatiegebied. Het bedrijf van Peter Gillis bestaat momenteel uit elf vakantieparken. De laatste aanwinst is Slot Cranendonck in Soerendonk, dat begin december werd gekocht. In 2019 kwam Oostappen in het nieuws vanwege een grootschalige Fiod-inval op het hoofdkantoor in Asten en op meerdere vakantieparken, waaronder Brugse Heide. Daarbij werd onder meer beslag gelegd op de administratie van het bedrijf en bleek sprake van illegale huisvesting van arbeidsmigranten.