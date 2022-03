Ook Valkenswaard gaat blik inzamelen

Het initiatief om de inzameling van afvalstoffen uit te breiden met een speciale categorie PBD (plastic, blik en drankkartons) is afkomstig van de fractie Samen voor Valkenswaard. In Valkenswaard werden al wel de zogenaamde kunststofverpakkingen opgehaald. Echter niet blikjes en drankkartons. PBD is elders al langer een bestaande afvalstroom en kan dan ook gemakkelijk door de inzamelaar Cure doorgevoerd worden. De bestaande plasticcontainers hoeven daarvoor niet aangepast te worden. Zij het dat er wel een andere sticker op komt. Bij de overstap van enkel plastic naar de nieuwe categorie PBD neemt volgens Cure de ingezamelde hoeveelheid afval slechts met tien procent toe. In kosten is het verschil nihil.

Aanpassing gft-afval

De fractie Samen voor Valkenswaard had ook een aanpassing gewild van de frequentie van inzamelen van het gft (groente-, fruit- en tuinafval). In de maanden december tot en met februari één keer per vier weken in plaats van het huidige aantal van één keer in de twee weken. Een amendement van Valkenswaard Lokaal, Vitaal Valkenswaard en H&G om het inzamelen van het gft-afval gewoon op één keer per twee weken te houden, kreeg een ruime meerderheid.