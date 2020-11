Ook wonen in Mariakerk Valkenswaard

Eindelijk duidelijk­heid over Antonius­kerk in Valkens­waard: ontwikke­laar bouwt er luxe appartemen­ten

18 april VALKENSWAARD - De Antoniuskerk in Valkenswaard is na drie jaar onderhandelen eindelijk verkocht. Ontwikkelaar CRA Vastgoed bouwt er luxe appartementen in. Met het parochiebestuur is afgesproken dat de kerk blijft staan en dat een kapel in het gebouw toegankelijk blijft voor publiek.