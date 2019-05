Oorlogsgraf in Valkenswaard krijgt een gezicht

Woningbe­lang ziet kansen voor ‘waardeloze’ grond in Dommelkwar­tier Valkens­waard: tiny houses

2 mei VALKENSWAARD - Huisvester Woningbelang zit met een tweeledig probleem: er is een fiks tekort aan sociale huurwoningen in Valkenswaard, ondertussen zit de woningcorporatie in Dommelkwartier opgescheept met dure grond die niet mag worden ontwikkeld.