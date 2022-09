Op de laatste dag van het buitenzwemseizoen zijn honden net kinderen

VALKENSWAARD - De een plonst zo het water in, de ander kijkt eerst de kat uit de boom of houdt het bij pootjebaden. Op de jaarlijkse hondenplons in Valkenswaard zijn de trouwe viervoeters net kinderen.

Nu de zomer op zijn laatste benen loopt en het weer net als zaterdag al aardig herfstig is, wordt het voor de buitenzwembaden tijd om de poorten te sluiten. Het is op veel plekken traditie om deze sluiting te ‘vieren’ met een hondenzwemdag. Een dag waarop hond en baas samen het zwembad in mogen. Zo ook bij buitenzwembad De Wedert in Valkenswaard.

Motor achter de Valkenswaards hondenplons is Marijke de Rooij. Samen met de gemeente konden honden uit Valkenswaard en ver daarbuiten voor het negende jaar een frisse duik nemen in het buitenzwembad.

Hondengek in hart en nieren

En dus werd er zaterdag heel wat afgeplonst door honden en een enkel baasjes. De Rooij, in het dagelijkse leven hondengedragstherapeut en kynologisch instructeur bij Dogs4Fun is naar eigen zeggen hondengek in hart en nieren. „Dit recreatieve bad is dan ook bij uitstek geschikt voor een hond. Aan alle zijden kun je pootjebaden en alleen het middenstuk is dieper.”

Quote Alleen een kapot gelopen teentje zorgde eens voor een bloedbad Marijke de Rooij, Organiseert jaarlijks de Hondenplons in Valkenswaard

Een voordeel, weet de hondengek. ,,Net zoals je dat met kinderen doet, kun je jouw hond zo ‘watervrij’ maken. Mensen komen hier voor het plezier van hun huisdier én voor dat van henzelf.” De Rooij ziet oude bekenden weer terug, zoals het clubje Belgen met hun bordercollies en van dichter bij huis een groep met newfoundlanders.

,,Ook is er ieder jaar een man met een grote aangelijnde Stafford. Onverstoorbaar trekken ze samen baantjes in het diepere deel.” Buiten af en toe een grommetje en een akkefietje is de sfeer tussen de honden altijd goed. De Rooij: „Alleen een kapot gelopen teentje zorgde eens voor een bloedbad.”

Buddy uit Veldhoven is een anderhalf jaar oude kruising tussen een Berner Sennen en een oud-Duitse herder. Ze speelt met een dummy in het water. Op het speeltje hebben nog zo’n vijf andere honden het voorzien. Het biedt leuk spektakel.

Opgeknapt door hydrotherapie

Buddy heeft heupdysplasie (HD) vertelt baasje Jolanda Frisart: „Daar had ze veel last van en ze liep kreupel. Van de lessen hydrotherapie in Moergestel is ze echter enorm opgeknapt. Deze zomer zwom ze in Kroatië lekker met ons in zee. Het water was er 30 graden.” In Valkenswaard tikte de thermometer slechts de 20 aan. Frisart heeft het zwempak daarom maar thuisgelaten.

Honden met een zwaar lichaam en korte pootjes kunnen niet zwemmen. Ook zijn er honden die het wel kúnnen, maar die het niet willen. Zoals Bella, bijvoorbeeld, een Middenslag Keeshond die haar pootjes wel nat wil maken, maar het bij voorkeur daar ook bij laat.

Quote Van chihuahua tot Ierse Wolfshond: je kunt het ze allemaal leren Noraly de Jong, Mede-eigenaar hondenschool Dancing Paws

Baasje Bram Stevens staat in zwembroek en met een handdoek over zijn schouders geduldig te wachten. Maar Bella mijdt het diepere water: ze ontbeert het broodnodige zelfvertrouwen nog. Een stukje verderop toont Lara zich dapperder. De Springer Spaniël van Saskia de Visser uit Waalre durft dieper het water in. Maar niet alleen. In hondenschoolslag door het zwembad is leuk, maar alleen met de baas erbij.

Rondom het in vijvervorm aangelegde zwembad staan verschillende kraampjes met aan honden gerelateerde spulletjes of diensten. Zo geeft De Hondenhogeschool uit Waalre acte de présence, net als DOC-Zuid uit Borkel & Schaft. De stand van Hondenschool Dancing Paws wordt bemenst door André en Noraly de Jong uit Heel (L). Daisy, hun bordercollie, geeft samen met Noraly een demonstratie ‘Dansen met Honden’. André: „Van chihuahua tot Ierse Wolfshond: je kunt het ze allemaal leren. Rottweilers dansen zelfs op hoog niveau.” Dogdance op de Hondenplons, het was een bijzondere dag.