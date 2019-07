Op het allerlaatste moment geen kermis in Aalst: ‘Ik ben maar naar Best gegaan’

Voor Gerard Wils (67) is het een traditie, de zaterdagavond tijdens de kermis in Aalst. Hij schiet eens bij de schiettent en hij waagt een poging bij de grijpautomaat. En daarna een lekker biertje drinken in de kroeg. Zaterdagavond kwam hij bij de kermis aan. En wat bleek? ,,Er was helemaal niks.’’

Meer Aalstenaren werden dit weekend teleurgesteld. Op grote borden werd de kermis aangekondigd, maar in winkelcentrum Den Hof was geen rupsbaan of suikerspinnenkraam te vinden. ,,We vinden het heel jammer als het voor teleurstellingen heeft gezorgd’’, zegt Atze Buzak, directeur van Bovak, de branchevereniging van kermisexploitanten, die de kermis zou organiseren. ,,We hadden te weinig attracties om een volwaardige kermis te kunnen maken.’’

Buzak zegt dat er op tot op het laatste moment nog is geprobeerd om voor vervangende attracties te zorgen. ,,Het is ons niet gelukt. Volgend jaar hopen we het wel weer een kans te geven.’’

Verontwaardigd

Ondernemers in Aalst zijn verontwaardigd over de gang van zaken, zeker omdat ze mededeling pas heel laat kregen. ,,Veel mensen waren kwaad’’, zegt Danny van Dungen van Onze Kraam. ,,Ze stonden hier voor niks met hun kinderen op de stoep.’’

Daan Bas van café Daan had zelfs een kermisprogramma opgesteld met zaterdagavond een feest met meerdere optredens. ,,Ik ging ’s morgens de hond uitlaten en constateerde dat er niks stond. Bizar.’’ Hij besloot om alles toch door te laten gaan. ,,Ik heb personeel ingehuurd en boekingen gedaan, het brengt een hoop kosten met zich mee.’’ De volle terrassen van voorgaande jaren, waren nu een stuk leger. Bas kreeg veel klanten die klaagden over het uitblijven van de kermis.

Geen communicatie

De gemeente, die de vergunning voor de kermis verstrekte, zegt in een reactie het jammer te vinden dat de organisatie niet genoeg exploitanten kon vinden. Op sociale media spreken Aalstenaren de gemeente er op aan dat er niet is gecommuniceerd over het uitblijven van de kermis. ,,Het is jammer dat de communicatie vanuit de organisatie de inwoners niet heeft bereikt. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor.’’ De gemeente ontving zelf maandag signalen dat de kermis niet door zou gaan. ,,Bij de verstrekking van de vergunning geen verplichting opgenomen om het evenement door te laten gaan‘’, zegt een woordvoerder.