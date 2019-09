Op nachtelijke safari in de Vlindertuin in Waalre

Er bestaan wel tweeduizend soorten vlinders in Nederland. Toch kennen we er maar een paar. Dat komt omdat we vooral overdag de dagvlinders zien en herkennen. Dat zijn er vijftig van die tweeduizend, de rest is nachtvlinder. En die kennen de meeste mensen vooral bij hun minder avontuurlijke naam: de mot. Een aantal geïnteresseerden in de andere vlinders bezocht vrijdagnacht tijdens de Nationale Nachtvlinder Nacht de IVN Vlindertuin in Waalre.