Open Dag Villa ExpertCare: ook warme zorg in het medisch kinderdagverblijf

Muziek

Zaterdag werd er muziek gemaakt, klonken er vrolijke deuntjes in de villa aan de Markt en waren kinderen volop aan het knutselen. Ondertussen verbaasden en vermaakten twee CliniClowns de aanwezige gasten die werden rondgeleid. Er was grote belangstelling uit de buurt en er keken ouders en andere familieleden van (potentiële) logéetjes rond. Ook de vader, moeder en zus van Tessa van Rens namen een kijkje achter de schermen. Tessa is in opleiding voor kinderverpleegkundige en, naast het geweldige werk dat in de villa wordt verricht, vinden haar ouders dat ook wel eens gezegd mag worden dat de manier van werken (zelfsturende teams) hier ook uitstekend past.

Huiselijk

Jennifer Bernaerts, al drie jaar als Kinderverpleegkundige in Waalre werkzaam, onderschrijft dat: "Elke dag stemmen we onderling opnieuw af wíe van ons op welke groep het beste past. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de taken en activiteiten die dag. Als teamleden pakken we zelf de coördinatie op en gezamenlijk bepalen we werkwijze en bijdrage. Ik kom echt iedere dag met plezier naar mijn werk, want ik heb de tijd voor ieder kind individueel, ook voor de ouders en daarnaast is er tijd en gelegenheid om te observeren. Soms is de zorg wel heel technisch, maar we koken ook. De kinderen zijn ziek, maar ze moeten ook eten. En het is hier heel huiselijk. De kinderen met sondevoeding zitten dan ook gewoon bij ons aan tafel."