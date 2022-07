Open Tuin in Agnus Dei-kerk

WAALRE - Op 23 juli staat de tuin van de Agnus Dei-kerk wagenwijd open voor mensen die elkaar willen ontmoeten. Ook wordt samen gegeten. De tuin is afgelopen jaar aangeplant door buurtbewoners en staat in bloei.

De protestantse geloofsgemeenschap in Waalre wil altijd ook zeer gastvrij zijn naar de anders- en niet-gelovigen in het dorp. Sinds een paar jaar beschikt de kerk over een prachtige tuin, die beplant is met hetgeen ‘struikrovers’ drie jaar geleden bijeen hebben verzameld om de zestig jaar oude kerktuin op te leuken. Het werd een oase van rust voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Er kan wat in rondgelopen of gemijmerd worden en op zich hoeft er niets in te gebeuren, maar de tuin is ook een mooie plek voor (zomerse) ontmoetingen. Een tuin, kortom, die inspireert en bijdraagt aan de leefbaarheid in de wijk en die aantrekkelijk is voor jong en oud. Momenteel staat alles er in volle bloei.

Ontmoeting

Ideaal, zo dacht dominee Ferdinand Borger, om de tuin open te tellen voor een ontmoeting met buurtgenoten. Al twee keer eerder gebeurde dat. Op zaterdag 23 juli is iedereen tussen 15.00 en 21.00 uur welkom voor een tuinbezoek én om met elkaar te eten. Dat laatste moet je zelf meenemen naar de Michiel de Ruyterstraat 43 en wordt gedeeld met andere gasten. Aanmelden via 06 -21660348. Voor drankjes wordt gezorgd.

Naast de meest prachtige bloemen kun je ook zien wat er met behulp van Waterschap De Dommel aan innovatie is gerealiseerd. Zo is de regenpijp afgekoppeld, waardoor het regenwater niet meer het riool inloopt maar de tuin nat houdt, zijn er regentonnen geplaatst en is een wadi aangelegd. De zij- tuin moet nog worden aangepakt; dat gebeurt nadat de werkzaamheden in en aan de Michiel de Ruyterstraat zijn afgerond.