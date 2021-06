Openbare boomgaard Kerkakkers: eigen fruit plukken

VALKENSWAARD - De wijk Kerkakkers krijgt een openbare boomgaard. Deze tuin met vruchtbomen is de laatste schakel in het groene gebied van het centrum van Valkenswaard naar het Dommeldal

Een deel van de groenstrook tussen de Tienendreef en Le Sage ten Broekstraat is veranderd in een openbare boomgaard. De omwonenden kunnen er in de toekomst hun eigen fruit plukken. De boomgaard wordt officieel geopend op 17 juli.

De tuin met vruchtbomen moet een schakel worden in het gemeentelijk plan voor een langgerekt groen gebied dat loopt van het centrum van Valkenswaard via de Oude Begraafplaats en het Don Boscopark naar het Dommeldal. De openbare boomgaard grenst aan de tuinen van Moestuinvereniging De Rijt en ligt met de toegang aan de Le Sage ten Broekstraat. Bij het gemeentelijk plan is de wijkcommissie Kerkakkers nauw betrokken onder meer in de persoon van de direct aanwonende Ankie Slaats. ,,Eén van de bestuursleden heeft het idee geopperd om er een openbare boomgaard te creëren, om mensen uit de wijk de gelegenheid te bieden elkaar hier te ontmoeten.”

Quote Bij laagstam hoeft niemand te klimmen Ankie Slaats

In de boomgaard zijn inmiddels geplant een noten- en kastanjeboom en bomen met perziken, pruimen, appels en peren. Alles bij elkaar zestien vruchtbomen. De wijkbewoners hebben bewust gekozen voor enkel laagstambomen. ,,Als iedereen zelf gaat plukken, schuilt in hoogstambomen toch wel enig gevaar. Bij laagstam hoeft niemand te klimmen”, aldus Ankie Slaats.

Binnen de wijkcommissie is inmiddels een tuingroep opgericht die ervoor zorgt dat alles goed verloopt rondom de boomgaard. En misschien ook meedenkt over de privétuinen van de medebewoners. ,,Deze groep wil, ook in het kader van verbinden, in het najaar een oogstfeest gaan houden. En we denken er ook aan om zelf wellicht appelsap of pruimenjam te gaan maken.” Verder is er een onderhoudsgroep. Met als belangrijkste vrijwilligers een expert in bemesten van de grond en bestrijden van ongedierte én een deskundige op het gebied van snoeien van fruitbomen.

Quote De enige regel is: geen hondentoi­let. Wij willen geen appels naast hondendrol­len

De opzet van de vruchtbomentuin is dat iedere buurtbewoner er straks gratis vruchten kan komen plukken. Daaraan worden geen verdere voorwaarden verbonden. ,,De enige regel is: geen hondentoilet. Wij willen geen appels naast hondendrollen.” De werkgroep kinderactiviteiten heeft in het kader van de opening van de boomgaard een kleurwedstrijd uitgeschreven.

De wijkcommissie heeft inmiddels ook al een plaatsje ingeruimd voor een geschonken insectenhotel. De aangrenzende groenstrook is immers bestempeld als een extensieve gras-/bloemenweide. ,,Het ‘hotel’ is er pas geplaatst. En het maakt de mensen wel degelijk nieuwsgierig. Als vervolg denken we aan een stukje educatie”, verklaart Ankie Slaats. En er zijn inmiddels ook al plannen om er bijenkasten te plaatsen. Mede door de combinatie boomgaard/moestuin. ,,We gaan eerst uitgebreid onderzoeken of het verstandig is om hier ruimte vrij te maken voor bijenkorven. Het moet wel iets toevoegen. Bovendien willen we dan ook graag een imker die zich bij deze wijk betrokken voelt.”