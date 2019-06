Oplossingen sluipverkeer Waalre worden in eerste instantie tijdelijk ingevoerd

BRILJANTEN PAAR ‘Voetbal was belangrijk in het gezin Bierens’ in Valkens­waard

11:25 VALKENSWAARD - Bij het echtpaar Frans en Truus Bierens-Engelen heeft het werken altijd voorop gestaan. Beiden hebben tientallen jaren bij dezelfde baas gewerkt. ,,Daarnaast speelde ook het voetbal een belangrijke rol in het gezin.” Op 26 juni is het 65 jaar geleden dat Frans en Truus Bierens voor de wet trouwden. Het kerkelijk huwelijk werd in augustus ingezegend. Ze vieren in beperkte kring hun briljanten bruiloft.