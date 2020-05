Opmerkelijk toeval in Valkenswaard: na vader Bart (31) en zus Merel (6) wordt ook Raf geboren op 16 mei

VALKENSWAARD - Het was al een speciale dag voor de familie De Proost uit Valkenswaard, maar sinds dit jaar is 16 mei helemaal bijzonder. Na vader Bart (31) en dochter Merel (6) werd vorige week ook zoon Raf geboren op de zestiende van de maand mei. Driedubbel feest dus. ,,Hoe we dit voor elkaar krijgen, blijft ons geheim.”

Omdat moeder Sharon uitgerekend was op vrijdag 21 mei werd met het bizarre toeval al enigszins rekening gehouden, geeft het dolgelukkige stel toe. ,,We hebben er met elkaar vaak grapjes over gemaakt. Het zal toch niet?”, zegt Sharon Cleven (29). Het gebeurde wel. ,,Na Merel zes jaar geleden nog een kindje op de verjaardag van Bart. Heel bijzonder en heel leuk.”

Festival

,,We kunnen volgend jaar wel een festival houden op onze verjaardag”, grapt hij, doelend op het driedubbele feest dat het gezin vanaf nu elk jaar kan houden. De verjaardag van Bart en Merel werd de afgelopen jaren al samen gevierd. Sharon: ,,Het is ook gewoon heel praktisch. Je gaat toch geen twee feestjes in één week organiseren.”

Al zat een verjaardagsfeest er dit jaar niet in. ,,We moesten naar het ziekenhuis. ‘s Ochtends hebben we Merel nog afgezet bij al haar opa's en oma's. Zo kon zij haar verjaardag toch een beetje vieren”, vertelt Bart. ,,We zeiden nog tegen haar: ‘misschien krijg je nóg wel een cadeautje’.”

Zondagochtend, een dag na de bevalling, was het zover en mocht Merel haar broertje voor het eerst zien. ,,Ze wil hem het liefst zoveel mogelijk knuffelen en zei al dat ze zich net zoveel mama voelt als ik”, straalt Sharon. ,,Ze is een hele trotse zus.”

Kans minuscuul

Wie het uitrekent, concludeert al snel dat de kans op drie gelijktijdige verjaardagen binnen één familie - laat staan in een gezin van vier - minuscuul is. De afgelopen jaren kwam zoiets slechts een paar keer voor. De Rotterdamse Darryl werd drie jaar geleden bijvoorbeeld geboren op de verjaardag van zijn moeder en oma. In het Zeeuwse Goes werd in 2013 zelfs een baby geboren die op de dezelfde dag jarig is als zijn vader, opa én overgrootvader.