Opnieuw hommeles in 't Gegraaf in Valkenswaard

Jeugdzorg­aan­bie­ders botsen met Eindhoven

12 maart EINDHOVEN - Zorgaanbieders in de regio botsen met Eindhoven en tien regiogemeenten over de betaling van psychische hulp aan kinderen en jongeren. Zij stellen dat juist de hulp aan kinderen met de meest ernstige problemen straks in de knel komt door nieuwe, lagere tarieven. Geen enkele zorgaanbieder zou hen nog aan durven nemen als cliënt, uit angst niet uit te komen met zijn geld.