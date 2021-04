Opnieuw twee keer vrijspraak van moord op Valkenswaardse garagehouder Karaman

VALKENSWAARD/DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft twee mannen vrijgesproken van de moord op garagehouder Mahmut Karaman, nadat tegen een van de twee in het hoger beroep levenslang was geëist. Eerder sprak de rechtbank de twee verdachten ook al vrij.

Karaman werd op 30 december 2014 in zijn garage in Valkenswaard doodgeschoten. De aanklagers stelden dat Seref C. (55) waarschijnlijk de schutter is geweest. Er was dna van hem op gebruikte kogelhulzen gevonden. C. zelf zei dat dat kon kloppen omdat hij in de wapenhandel zit. Hij ontkende betrokkenheid bij de moord.

Voorverkenningen

De aanklagers toonden in de rechtszaal een reconstructie waaruit bleek dat C. en medeverdachte Ruben J. (43) in de weken voorafgaand aan de moord veelvuldig in de buurt van de garage van Karaman waren. Ze zouden daar voorverkenningen hebben gedaan. Het gerechtshof ziet hier wel aanwijzingen in voor de betrokkenheid van C. en J. bij de moord, maar geen wettig en overtuigend bewijs.

Tegen Seref C. eisten de aanklagers in hoger beroep levenslang en tegen Ruben J. twintig jaar. De eis tegen C. hangt samen met een reeks recente veroordelingen die hij op zijn naam heeft staan, waaronder 14,5 jaar voor het doden van een echtpaar in Amsterdam. Ook voor mishandelingen en een drugszaak moest hij de cel in.

Quote Volgens advocaat Jeroen Soeteman is uit gekraakte telefoon­com­mu­ni­ca­tie gebleken dat Karaman in de periode voor de moord overhoop lag met enkele Polen aan wie hij wiet geleverd zou hebben.

Het totaal van de nog uit te zitten straffen die hij kreeg opgelegd, komt op ruim zeventien jaar. Tijdelijke straffen bij elkaar optellen kan slechts tot dertig jaar. Zodoende kon het Openbaar Ministerie in de zaak Karaman niet meer dan ruim twaalf jaar eisen tegen C. Tenzij het uitweek naar de langst mogelijke, niet-tijdelijke straf; levenslang.

Bij de eis van twintig jaar tegen J. redeneerde het OM dat het niet anders kon of hij was van begin af aan betrokken bij de moord, gezien zijn veelvuldige aanwezigheid met C. in Valkenswaard voorafgaand aan de moord. En dan doet het er niet zoveel toe of hij daadwerkelijk de trekker heeft overgehaald, stelde het OM.

Alternatief scenario

In het hoger beroep schetste de advocaat van C. een alternatief scenario. Volgens Jeroen Soeteman is uit gekraakte telefooncommunicatie gebleken dat Karaman in de periode voor de moord overhoop lag met enkele Polen aan wie hij wiet geleverd zou hebben. Soeteman acht het goed mogelijk dat de Polen de moord op hun geweten hebben. Hij gaf aan dat het Openbaar Ministerie de gekraakte informatie in eerste instantie niet vrij had willen geven, maar daartoe werd gedwongen door het gerechtshof.

Te weinig bewijs

Het hof oordeelt nu dat er te weinig bewijzen zijn voor de betrokkenheid van C. en J. bij de moord op Karaman. Er zijn wel beelden van de schietpartij, waarbij een man kalm van buiten af kogels afvuurt op Karaman die in zijn garage aan het werk was. Maar die beelden geven volgens het hof geen uitsluitsel. Er waren geen getuigen.

C. wordt wel veroordeeld tot elf maanden cel voor brandstichting van een auto. Volgens de rechtbank was dit de vluchtauto van de schutter, maar het hof is daar niet zeker van.