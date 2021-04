Opnieuw twee keer vrijspraak voor moord op Valkenswaardse garagehouder Karaman

Waal­re-dorp is weer begaanbaar, het werk aan het riool is af

21 april WAALRE - De riolering ligt in de grond, de keet van Heijmans is weg en het gras van het pannaveldje aan de Swidbertstraat is ingezaaid. In oktober 2019 werd een start gemaakt met herinrichtingswerkzaamheden in het gebied Molenstraat, Dreefstraat, Werenfriedstraat en Smeleweg. Woensdag vond de oplevering plaats.