Opnieuw vreugde in Valkenswaard nu corso op internationale lijst immaterieel erfgoed staat: ‘We zijn Unesco-hoofdstad van Nederland geworden’

Het corso stond al sinds 2013 op de lijst van nationaal immaterieel ergoed. Onder de vlag van de Corsokoepel (een samenwerkingsverband van 30 Nederlandse bloemen- en fruitcorso's) is vervolgens een traject in gang gezet om de corsocultuur wereldwijd erkend te krijgen. Vanuit Valkenswaard is daar met name Chantal Dielis nauw bij betrokken geweest. Zij is oud-voorzitter van het Valkenswaardse corso en bestuurslid van de Corsokoepel.