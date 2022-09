Opnieuw woningbrand in Valkenswaard: ditmaal is vaatwasser de boosdoener

Wat kreeg de voorzit­ster van Gidsen de Ark cadeau in 1965?

EINDHOVEN - In november 1965 wordt er afscheid genomen van de voorzitter van Gidsen de Ark. Wie weet wie de dames op de foto zijn of wat De Ark precies was? En wat zat er eigenlijk in het cadeautje dat hier overhandigd werd? Alle informatie over personen of De Ark is welkom via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

