Oproep in Waalre: let op, vooral tijdens de donkerste maanden

,,Tegenwoordig richten inbrekers maar weinig schade aan”, vertelt Gertie van Brakel, medewerker Rampenbestrijding en Integrale Veiligheid van de gemeente Waalre. ,,Het wordt ze namelijk vaak gemakkelijk gemaakt.”

Voor het boevengilde staat het hoogseizoen weer voor de deur. In het duister van de wintermaanden slaan criminelen vaker hun slag dan tijdens de overige maanden van het jaar. Daarom stond gisteren in Waalre, voor het zesde opeenvolgende jaar in de Week van de Veiligheid, de zogenaamde BuurtTent bij winkelcentrum De Bus in Waalre-dorp. Vanuit die tent kreeg wie dat maar wilde advies over het voorkomen van woninginbraken. Een veiligheidsnetwerk, bestaande uit politie, brandweer en gemeente vertelde de bezoekers over de preventiemaatregelen die zij kunnen nemen.

Schuifpui

Ook Antonie Wouters kwam langs. Hij liet foto’s zien van de schuifpui in zijn woning, waarbij destijds een deur verkeerd geplaatst is. ,,Ik kan nu niets op de vloer leggen om die pui beter te beveiligen.” Al pratende realiseerde hij zich dat wellicht ook het enkel glas, dat nog op enkele plaatsen in zijn huis zit, een mogelijk risico vormt. Met een pak informatie en het telefoonnummer van een veiligheidsadviseur, die kan komen inspecteren, keerde hij huiswaarts.