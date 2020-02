Optocht Valkenswaard gaat misschien nog in de herkansing met halfvasten

,,De kans is klein dat het gaat lukken." En: ,,Het is niet onmogelijk, maar alles moet kloppen." Voorzitter Ben Visser van de Striepersgatse optochtcommissie wilde gisteren duidelijk geen valse verwachtingen wekken over een alternatieve datum voor de optocht. Wel gaf hij aan dat er binnen de Valkenswaardse carnavalswereld wordt nagedacht over verplaatsing van de optocht naar zondag 22 maart, halfvasten. Het besluit hierover wordt volgende week genomen in overleg met de carnavalsprinsen en de verenigingen.

Waardige optocht

,,Als we het doen, moet het wel een waardige optocht worden. Met drie wagens een rondje rond de kerk rijden, gaan we niet doen", zei Visser. ,,Het kan alleen doorgaan als er een stevige basis voor is met voldoende animo. We doen het goed, of we doen het niet." Het idee bestaat om daarbij een feestavond te organiseren op de zaterdagavond daar voor.