Orchideeën gejat en bloemen en graan vertrapt in Eindhoven en omgeving

‘Ga dit weekend nog genieten’, twitterde Mari de Bijl (beheerder namens Brabants Landschap in Zuidoost-Brabant) vorige week onder een foto met de bloemenpracht op de bolle akkers. Klaprozen, korenbloemen en ganzebloemen bloeien er uitbundig tussen biologisch geteeld graan. De kruiden op de akkers trekken veel vlinders, zoogdieren en vogels aan zoals de patrijs en de geelgors. Of het aan de oproep van De Bijl lag of niet: feit was dat mensen in het Pinksterweekend massaal naar de akkers gingen om foto’s te maken. Onder hen zelfs iemand met paard. ,,Het was zo erg dat ik er met een buitengewoon opsporingsambtenaar naartoe ben gegaan’’, verzucht De Bijl. ,,De mensen liepen zo de velden op. Je kunt het ze niet eens echt kwalijk nemen; er liep inmiddels al een paadje, maar ja, wel over vertrapte bloemen en graan. Ik heb ze maar een folder van Brabants Landschap gegeven over het belang van dit gebied, want we kunnen moeilijk overal bordjes neer gaan zetten.’’