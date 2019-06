Organisatie van Dakar Pre-proloog wil in Eersel rallysport en muziek combineren

Bij de laatste Dakar Pre-proloog op het Eurocircuit in Valkenswaard in oktober vorig jaar verklapte organisator William Zweerts de Jong van Tempus Communicatie al dat hij aan het rondkijken was naar een andere locatie voor het rallycrossfestijn. Na opnieuw een gerechtelijke uitspraak over het Eurocircuit heerste grote onzekerheid of het evenement er wel een toekomst had.

Ook aan het E3 Strand in Eersel had de organisator een bezoekje gebracht. Maar over die recreatieplas zei hij destijds: ‘Dat zal het niet worden’.

Brabants café

Intussen is hij daarin 180 graden gedraaid. De organisator heeft na het noodgedwongen vertrek uit Valkenswaard zijn zinnen gezet op het terrein in Eersel, dat sinds kort Landgoed Duynenwater heet. Op zaterdag 23 november 2019 moet daar de eerste Eerselse editie van de Pre-proloog plaatsvinden. Hij wil bij de première niet te hard van stapel te lopen. ,,We beginnen niet te groot.” Er wordt ingezet op 12.500 bezoekers, net zo veel als de afgelopen keer in Valkenswaard. De organisator verwacht dat daar in de toekomst nog wel rek in zit. Bij andere evenementen op het terrein in Eersel komen tienduizenden bezoekers meer.