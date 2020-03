Orgelman zorgt voor vertier bij serviceflat Eeckenrhode

VIDEOWAALRE - Het is lente. De hemel ziet strakblauw en rondom serviceflat Eeckenrhode in Waalre was het zaterdagochtend een gezellige boel. Er klonken vrolijke noten en de senioren die hun neus buiten de deur durfden te steken stonden op hun balkonnetje om maar niets te hoeven missen van het spektakel bij hen voor de deur.

Als verrassing voor de bewoners had Stichting Vrienden van Eeckenrhode een draaiorgel geregeld dat buiten blijmoedig de mooiste lentedeuntjes speelde. De orgeldraaier, Willem Kelders, ging niet met het ‘mansbakkie’ rond, maar speelde op verzoek wel ‘Tulpen uit Amsterdam’, hoewel hij zelf veel liever ‘Brabant’ hoort.

Nauwelijks beweging

Vanwege het coronavirus zijn alle activiteiten op Eeckenrhode sowieso tot en met 10 april geannuleerd en de dagen in het seniorencomplex beloofden wat saaiig te worden. Daar waar het anders een komen en gaan is van bewoners en bezoekers, zit er nu maar nauwelijks beweging in de mensen en in de mensenstroom.

In de loop van dit jaar waren er diverse activiteiten georganiseerd die allemaal in het teken staan van het 60-jarig bestaan van Eeckenrhode. De modeshow en de paasfair zijn in ieder geval gecanceld en het is nog maar de vraag of de andere geplande activiteiten door kunnen gaan.

Nog andere plannen

Een oppeppertje konden de mensen dus wel gebruiken. En Hanneke Balk, één van de Vrienden, bedacht op een slapeloze nacht dat de gelden uit schenkingen en legaten door de Stichting best ingezet kunnen worden voor activiteiten op gepaste afstand. Naast het draaiorgel zijn er nog andere plannen gemaakt voor de komende weken.

Voor veel mensen heeft een draaiorgel iets nostalgisch en er werd genoten van de herkenbare muziek van Vera Lynn en Petula Clark. Op de klanken van ‘The hippy shake’, gingen bij een aantal toeschouwers zelfs even de voetjes van de vloer.

Balk: “De mensen zijn op Eeckenrhode komen wonen om het nog leuk te hebben met elkaar. Corona is een lelijke kink in de kabel.” Bewoners en medewerkers hopen dat in augustus het feest ter gelegenheid van het jubileum doorgang kan vinden, hoewel ze weten: niets is zeker in deze dagen.