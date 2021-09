Oud-burgemeester Hans Haas: streng en rechtvaardig op een moment dat Valkenswaard het nodig had

,,Het is misschien een ouderwetse instelling, maar ik wil iets voor de gemeenschap doen", stelde Haas begin 2006 in een vraaggesprek met deze krant, toen hij er vijf jaar als burgemeester van Valkenswaard op had zitten. ,,Ik voel als bestuurder goed aan wat belangrijk is. Het is gemakkelijk om als burgemeester overal ‘ja’ op te zeggen. Maar soms moet je streng zijn. Net als ouders voor hun kinderen.”