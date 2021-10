Ouderwetse gezelligheid tijdens dorpskwis Dommelen

Tien minuten voordat de deelnemers naar binnen mogen bij café-zaal Dommelstroom, worden er nog vlug fluorescerende hesjes van de zolder gehaald. „Die moeten we er nog even snel in doen”, zegt Willem van Beek, penningmeester van stichting Dommelse Dorpspomp. „Heerlijk dat gestress zo nog op het einde.”

Om klokslag 18.00 uur stromen de zeventien teams binnen, en twee minuten later is het café weer leeg. „Zo, dat ging mooi soepel”, zegt voorzitter Jan Reijckers tevreden. Terwijl de organisatoren vlug de inwendige mens verzorgen, begint op de hoofdkwartieren van de teams het grote georganiseer.

Structuur of juist lukraak

Bij verschillende teams worden grote flip-overs erbij gepakt, waarop eerst de zogenaamde ‘doe-opdrachten’ worden vermeld, met daarbij het tijdstip waarop men aanwezig moet zijn en wie dat dan gaat doen. Bij andere teams lijkt de structuur wat verder te zoeken en worden er lukraak wat blaadjes rondgedeeld.

Volledig scherm Een van de doe-opdrachten tijdens de dorpskwis in Dommelen. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Bij team FC Bitterbal is de tactiek helder. „Wij verdelen het talent”, wordt er gekscherend opgemerkt. Dat enige vorm van structuur belangrijk is, blijkt wel bij de een van de eerste opdrachten in het atelier van Amy Verhoeff. Van de zes teams die worden verwacht tijdens de eerste shift voor een creatieve opdracht, schittert er één team door afwezigheid. Een ander team komt binnen met oude laarzen en een leeg blik soep. „Ja, we moesten oude kleren aan en iemand sturen met een scherpe blik”, komt Erwin van Zon van team BvE lachend binnen.

Papieren bootjes en Barbiepoppen

Later op de avond worden er vanaf de Beatrixbrug zeventien bootjes met lichtstaafjes erop in het water gelaten erop, die vervolgens op het bruggetje bij het Christoffelpad weer worden opgevangen. Van simpele, papieren bootjes tot bouwwerken met Barbiepoppen erop, alles wordt uit de kast gehaald. Vol spanning wachten de teams op het bruggetje de bootjes op en de hilariteit is dan ook groot als het kleinste, papieren bootje als eerste arriveert. Om 23.00 uur zijn alle kwisboeken netjes op tijd ingeleverd. De uitslag volgt over twee weken.