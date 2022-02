Over een kei-fijn fisje, trouwen met een prinses en magische ‘elven’

Wie ging er in de zomer van 1955 naar een basis­school in het Eindhoven­se Villapark?

EINDHOVEN - Een lesdag in de zomer van 1955. De foto werd gemaakt bij een school in het Eindhovense Villapark. Wie herkent de school of wellicht zichzelf. En hadden de kinderen in augustus niet gewoon vakantie? Het ED is op zoek naar herinneringen. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

