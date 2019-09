Overtredingen geconstateerd op woonwagencentrum Waalre

Brenninkmeijer liet vanwege het lopende onderzoek weinig los over de controles. ,,We hebben gekeken of bestaande overtredingen wel of niet waren opgeheven. Dat was soms wel het geval en soms ook niet.‘’ Tijdens de controles vond de gemeente ook nieuwe overtredingen, die zijn volgens Brenninkmeijer 'strafrechtelijk van aard'. ,,Het is aan de politie en het Openbaar Ministerie om te bepalen of dat ook strafbaar is. Dat moet verder worden uitgezocht.‘’ Brenninkmeijer wilde niet vertellen wat voor overtredingen er zijn geconstateerd. Tijdens de controle waren politie en de Belastingdienst op de achtergrond aanwezig.