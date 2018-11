Overval op feestwinkel in winkelcentrum De Kerverij in Valkenswaard

Wooncom­plex Den Haagacker in Valkens­waard uit de as herrezen

6 november VALKENSWAARD - Het was maandag een drukte van belang in de Antoniuskerk aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Hier verzamelden zich medewerkers van bouwbedrijf Heijmans, de gemeente Valkenswaard, Valkenhof, Woonbedrijf en een groot deel van de bewoners van het tot op het betonskelet afgebroken, maar inmiddels uit de as herrezen appartementencomplex Den Haagacker.