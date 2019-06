‘Paarden komen niets tekort in de processie naar Handel’

‘De Handelse Processie is mij eigenlijk met de paplepel ingegoten”, vertelt Kees Schellens. ,,Ik ging vroeger als kind al mee op de huifkar van mijn vader.” Sinds ongeveer tien jaar loopt Schellens niet meer alleen als pelgrim mee. ,,Ze wisten dat ik altijd als dierenarts had gewerkt en daarom vroegen ze mij of ik tijdens de processie op de gezondheid van de paarden wilde letten.”