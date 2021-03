Paniek inwoners Waalre voorbarig, gekapt bos wordt ingeruild voor nieuwe heide

WAALRE - Ontzetting, woede en verdriet. De reacties op sociale media vanwege de recente kaalslag langs de Dirck van Hornelaan in Waalre liegen er niet om. Het gekapte bos – in totaal ruim 2 hectare – moet plaatsmaken voor een heidecorridor die twee bestaande heidevelden met elkaar verbindt.

,,Het gaat om unieke gebiedjes’’, vertelt Frank Niessen (projectleider ruimtelijke ordening bij de gemeente), de Meerheide en de Meelberg. ,,Met diersoorten die onder druk staan, zoals de levendbarende hagedis. Door beide stukken natuur met elkaar te verbinden door middel van een corridor wordt het totale heidegebied een stuk robuuster.’’

De gemeente is niet over een nacht ijs gegaan bij dit project: van tevoren is uitgebreid onderzoek gedaan op het gebied van flora en fauna. ,,Een corridor mag niet zomaar aangelegd worden’’, zegt Erik Ceelen die het project met Bosgroep Zuid Nederland uitvoert. ,,Een gebied moet echt meer kwaliteit krijgen. Het gekapte bos had een lage ecologische waarde: grotendeels Amerikaanse eiken met blad dat moeilijk verteert. Daardoor was er weinig begroeiing op de grond. Er zat een enkele duif ja, maar meer ook niet.’’

,,Ja, er is 2,3 hectare bos plat’’, erkent Niessen de gevoelens van de inwoners, ,,maar er komt een rijk stukje natuur voor terug: een hectare hei en 1,3 hectare zoom- en mantelvegetatie om een geleidelijke overgang naar het bos te bewerkstelligen.’’

Verkoop van boomstammen

Om de corridor te financieren werd een succesvol beroep gedaan op het potje biodiversiteitsregelingen van de provincie. Verkoop van de boomstammen levert een deel van het budget op en ook Waalre zelf draagt financieel bij. De natuurwerkgroep van het IVN zorgt voor het onderhoud van de heidevelden, in samenwerking met de Bosgroep.

Om alle stakeholders mee te krijgen werden ondersteuningsbrieven gevraagd (en gekregen) van Natuurmonumenten en het IVN. Volgens de boswet hoeft het verdwenen bos niet gecompenseerd te worden volgens Niessen: ,,Compensatie is verplicht als je bomen kapt ten behoeve van woningbouw maar niet als je natuur voor natuur ruilt zoals hier het geval is. Maar het toenmalige college stelde compensatie als voorwaarde en daarom planten we ook nog 1,3 hectare bos op een perceel aan het Achtereind.’’

De inwoners moeten nog even geduld hebben voor de corridor zijn definitieve vorm heeft. Het terrein wordt nog ontdaan van de strooisellaag en in het najaar worden de huidige heidevelden gemaaid. Het maaisel wordt vervolgens verspreid over de corridor. Ook de zoom- en mantelbeplanting volgt in het najaar: in het voorjaar is het risico te groot dat de nieuwe aanplant door verdroging niet aanslaat. Een of twee jaar later zouden de eerste heideplantjes te zien moeten zijn.