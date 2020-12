‘Papa’ Danny Muller stopt met restaurant na waarschuwing cardioloog

VALKENSWAARD - Hij heeft er keihard om gejankt, maar het besluit is genomen: Danny Muller stopt met zijn restaurant Papa di kookt in Valkenswaard.

‘Als ik nog zes tot twaalf maanden zo gestresst door zou gaan, dan staat de wereld voor mij stil, vertelde de cardioloog.” Het restaurant aan de Karel Mollenstraat Zuid sluit per 5 januari haar deuren, maar ‘Papa’ blijft wel koken voor thuis.

Ellende alom

Op zondag 15 maart waren er al tranen, omdat de zaak na een slechte omzet in 2019 juist goed begon te lopen. Covid-19 greep om zich heen en Muller (49) moest, net als alle horeca, zijn restaurant sluiten. Steun van de overheid kreeg hij niet, omdat de cijfers over 2019 slechter waren dan die van de eerste drie maanden van 2020, toen hij zich had toegelegd op uitsluitend de Aziatische keuken. Het was ellende alom.

Quote Ik zou het ook nu nog wel vol kunnen houden tot maart volgend jaar, maar dan zou ik al die tijd dikke stress blijven ervaren Danny Muller

,,Ik kon me wel redden en ik zou het ook nu nog wel vol kunnen houden tot maart volgend jaar, maar dan zou ik al die tijd dikke stress blijven ervaren.” Mullers bloeddruk is de laatste maanden tot ongekende hoogte gestegen en een infarct, zoals hem dat in 2017 al eens overkwam, wil hij niet nog eens ervaren. Om zich te herpakken was er maar één mogelijkheid en dat is stoppen. Wel zit hij nog 14 maanden vast aan Bavaria, waar hij het pand van huurt.

,,Overnamekandidaten mogen zich melden”, grinnikt Muller, die zijn gevoel voor humor niet verloren heeft. Hij zoekt een ruimte vanwaar zijn streetfood kan worden afgehaald en van waaruit het bezorgd kan worden. Liefst bereidt hij alles in zijn eigen woning. Om zijn huis als afhaalpunt te laten dienen heeft hij al een verzoek ingediend bij de gemeente. ,,Mag dat niet, dan ga ik op zoek naar een andere kooklocatie. Misschien moet ik dan de keuken huren van een andere eetgelegenheid.”

Weer lekker koken

Muller startte in 1991 met zijn eerste restaurant in Valkenswaard: Pincho’s. Inmiddels is daar dochter Cameron (19) bedrijfsleidster. Daarna volgde eetcafé Onz Oma, de Rijstfabriek, Mama di kookt, de Chop Chop Shop en sinds 2018 Papa di kookt. Zoon Fèron (bijna 15) zou het restaurant Papa di kookt later van zijn vader overnemen. Dat zit er niet in. ,,Als mijn zorgen om het personeel en het restaurant straks wegvallen, kom ik tot rust. Dan ga ik weer lekker koken. Ik barst al van de nieuwe plannen.”