Het blijft een lastig onderwerp: integriteit. Wat is dat nou eigenlijk? Woordenboeken geven allerlei definities. Het heeft in ieder geval te maken met eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het is niet in juridische regels te vatten, een ethische norm. Of, om met de woorden van burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard te spreken: integriteit gaat over ‘hoe hoort het?’