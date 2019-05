Parkeren in centrum Valkenswaard gaat op de schop

Onderne­mers­or­ga­ni­sa­tie VNO-NCW: ‘Advies legt Airport teveel beperking op’

15:18 EINDHOVEN - In grote lijnen kan ondernemersorganisatie VNO-NCW zich wel vinden in het advies aan de minister over de toekomst van Eindhoven Airport. Maar iets minder strenge afspraken, waardoor een beperkte groei na 2022 mogelijk wordt, zouden welkom zijn.