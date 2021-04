Parkeren in Valkenswaard-Zuid vergt meer onderzoek

Aanleiding is een aantal ontwikkelingen in het gebied waar Valkenswaard op wil inspelen. Zo is de aanleg van de nieuwe N69 in volle gang en dat zorgt ervoor dat bij het Eurocircuit de parkeercapaciteit verdwijnt die nodig is tijdens evenementen. Hoewel het traject over de toekomst van het circuit loopt, wil Valkenswaard al graag helder krijgen wat er qua parkeerbehoefte en -mogelijkheden straks in het gebied nodig is.