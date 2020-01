Parktijklessen in Christoffelschool in Aalst maken kinderen nieuwsgierig naar techniek

AALST - In de Maand van de Techniek leren de kinderen van de Christoffelschool in Aalst solderen en hoe gevoelig licht is.

,,Als ik praat, zijn jullie stil”, maant Paul Jacobs, die al twee keer op het punt stond uit te leggen dat een soldeerbout van 300 graden érg heet is. Twaalf leerlingen van groep 7 van de Christoffelschool in Aalst hebben plaatsgenomen aan de grote tafel op de eerste etage van gemeenschapshuis De Pracht. Hier komt al bijna veertig jaar de Electroclub bijeen en Jacobs is één van de vele vrijwilligers die nieuwsgierige dorpsjeugd elke week van alles leert over elektronica.

In het kader van de techniekmaand op hun basisschool mag de schooljeugd deze woensdagochtend een poppetje komen solderen. Maar niet vóór ze goed hebben geluisterd naar ‘de meneer van De Pracht’. Juf Renée Timmer is blij met de mogelijkheid voor deze praktijklessen. Ook de inzet van extra deskundigheid is fijn. ,,Op onze school werken we vanuit het methodisch aanbod van verschillende vakken. Bij Natuur en Techniek prikkelen we de nieuwsgierigheid. Proefjes doen het altijd goed.”

Gevoeligheid

Binnenkort gaat haar klas ook naar ASML, waar iedereen de cleanroom in mag. ,,Een workshop in de klas vonden de kinderen heel interessant, want ze mochten iets maken waarbij lampjes gingen branden als ze in hun handen klapten. Dat noemen we ontdekkend leren. Toen het onrustig werd in de klas, gingen, ook onder luid geklap, de lampjes niet aan. Zo leerden ze over gevoeligheid. Door dingen aanschouwelijk te maken zagen ze bijvoorbeeld ook dat, hoe groter de capaciteit van een batterijtje is, hoe meer energie het afgeeft.”

In een andere ruimte waren klasgenoten bezig met het mindstormen van LEGO. Met de bouwblokken werden robots gemaakt en geprogrammeerd. Op de Christoffelschool nemen de groepen 6, 7 en 8 deel aan verschillende workshops; in de lagere groepen kwamen ouders in de klas iets vertellen over hun beroep.