Partij vliegt er met gestrekt been in: politieke onrust in Waalre laait al na dagen op door persbericht

WAALRE - Een persbericht van de fractie van Aalst Waalre Belang (AWB) voelt als een gestrekt been op de achillespezen van de oppositiepartijen. De wethouders is het werken ‘onmogelijk gemaakt’ door een ‘nietsontziende oppositie’, schrijft de coalitiepartij maandag in een persbericht over de bestuurlijke crisis in Waalre.

Een dag na burgemeester Brenninkmeijer kondigden vorige week ook alle vier de wethouders hun vertrek aan. En de oppositiepartijen zouden volgens AWB een ‘grote rol’ hebben gespeeld in het feit dat de wethouders de eer aan zichzelf hielden. Het persbericht druist met die ene zin volledig in tegen de verzoeningspoging van vorige week.

De acht partijen uit de coalitie en oppositie zeiden toen ondanks al het gesteggel gezamenlijk te gaan zoeken naar nieuwe wethouders en te komen tot een raadsbreed akkoord voor de resterende anderhalf jaar tot de verkiezingen. AWB nam als grootste coalitiepartij dus niet automatisch de leiding in het proces. Toch gooien de ‘lokalen’ al binnen een paar dagen olie op het vuur.

‘We zijn veel te lief’

,,Ik weet niet of het handig is”, zegt AWB-fractievoorzitter Jo Claessen over het persbericht. ,,Maar we vonden toch dat we het moesten doen. We zijn veel te lief vergeleken bij de oppositie.” Maar, voegt hij eraan toe: ,,we moeten niet terug blijven kijken, maar samen vooruit proberen te kijken.”

Fractievoorzitter Jo Claessen (Aalst Waalre Belang)

Het was een weekend rustig. Maar na het persbericht liet de laaiende reactie van de oppositie niet lang op zich wachten. ‘Wat een schandalige houding weer van AWB. Hoezo een nieuwe begin?’, app’te een raadslid uit de oppositie minuten later al naar het ED.

Kwaad daglicht

Ook Janpeter Hazelaar (PvdA) begrijpt er niets van. ,,Dit is precies de sfeer zoals die de afgelopen jaren is geweest. Een poging om er zelf goed uit te komen. En niet voor de gemeente. Het is contraproductief.” Joke Beuger (GroenLinks) wordt er ‘een beetje moedeloos’ van: ,,Donderdag hebben we nog met z’n allen afgesproken er een streep onder te zetten”, zegt ze doelend op het gesteggel tussen de coalitie en oppositie. ,,Zo zet je de mensen met wie je het de komende anderhalf jaar moet doen nu in een kwaad daglicht. Dat doet de situatie geen goed. Hij (Claessen, red.) zal wel weer opdracht hebben vanuit zijn bestuur de macht naar zich toe te trekken.”

Coalitiegenoot Suzan van de Goor (CDA) ziet de problemen door de uitlatingen van AWB weer opdoemen. ,,Het is niet zo handig gezien het proces waar we in zitten.”

Motie van afkeuring

De oppositiepartijen dienden in augustus tevergeefs een motie van wantrouwen in tegen de vier wethouders. Door de afwezigheid van één raadslid waren er even veel stemmen voor als tegen het wegsturen van de bestuurders. De minder zware motie van afkeuring - een flinke tik op de vingers - werd wel door het grootste deel van de raad aangenomen.

De raad laat zich nog informeren over de wijze waarop de het beste kan zoeken naar nieuwe wethouders voor de komende anderhalf jaar, tot de nieuwe verkiezingen. Tot die tijd werken de vier huidige wethouders door.