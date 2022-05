Partijen bakkeleien over ontwikkeling Landgoed Gildebosch in Waalre

WAALRE - Nieuwe problemen rondom de ontwikkeling van Landgoed Gildebosch in Waalre. Projectontwikkelaar Green2Live heeft de overeenkomst met burgervereniging GildeWoud – die gaat zorgen voor de natuurlijkontwikkeling in het gebied - ontbonden wegens wanprestatie.

,,Gildewoud komt niet met plannen voor hoogwaardige natuurontwikkeling”, meent Ronald Leenders van Green2Live. ,,Fors ingrijpen is nodig om het huidige akkerland om te vormen tot hoogwaardige natuur. Nu zijn het maisgronden die jaarlijks flink bemest worden. Je kunt die gronden wel laten verschralen door er gras op te laten groeien en het maaisel af te voeren. Maar dan zijn we zo dertig jaar verder. Tegen die tijd loop ik al lang met een wandelstok. Het enige dat op korte termijn helpt is fors ingrijpen, onder meer door de toplaag eraf te halen.”

Het tempo waarin de nieuwe natuur wordt gerealiseerd, lijkt een belangrijke oorzaak voor het conflict tussen de twee partijen. We zijn erg voorzichtig in het omgaan met de gronden”, erkent Rob IJff, voorzitter van het GildeWoud. ,,Om die reden hebben we de voorkeur voor minimale grondverplaatsingen. Op dit moment zijn er te veel meststoffen in de grond aanwezig. Wij willen de grond verschralen door veel maaien, maar ook door grond toe te voegen die vrijkomt bij het graven van de twee waterpoelen.”

Het gebied sneller ontwikkelen is volgens IJff lastig vanwege het bijbehorende kostenplaatje: ,,Het kapitaal komt van Green2Live, maar is niet toereikend voor een sneller traject.”

Puin

Ander twistpunt betreft de grond die vrijkomt bij het graven van een ven op het terrein van de projectontwikkelaar. Er zijn meerdere onderzoeken geweest naar de kwaliteit van de grond – in het verleden is hier puin gestort – maar er zijn geen aanwijzingen voor verontreinigingen gevonden. Maar GildeWoud denkt de plannen te kunnen realiseren met ‘eigen grond’ en heeft de grond uit het ven niet nodig. Eerder zou aangegeven zijn dat dat ook geen probleem was.

Hoe nu verder? De gemeente heeft beide partijen gevraagd om weer met elkaar in gesprek te gaan. Daar is zeker animo voor bij Gildewoud. IJff: ,,Ik zou wel precies willen uitvinden waar het probleem zit, want we hebben niet echt de kans gehad om onze plannen toe te lichten.”

Ook Leenders staat open voor contact, al ziet hij op dit moment voortzetting van de huidige overeenkomst niet zitten: ,,Ik weet dat ze bij het GildeWoud van goede wil zijn, maar ik ga zelf zorgen voor de nieuwe natuurontwikkeling. Wat mij betreft kan het Gildewoud het beheer en onderhoud nog gewoon voor rekening nemen.”