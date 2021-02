Pastoor Joop Boers (1927-2021) was een voorbeeld en inspiratie voor velen

Zaterdag 20 februari vindt om 11.00 uur de uitvaart plaats vanuit zijn geliefde OLV Presentatiekerk in Aalst. Deze is via een livestream te volgen.

Joop Boers is op 25 juli 1953 tot priester van de Orde der Dominicanen gewijd en werd op 9 augustus 1968 geïncardineerd als priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Pastoor Boers heeft in zijn priesterleven de rooms-katholieke kerk gediend op verschillende plaatsen binnen het Bossche Bisdom. In 1981 leerde hij de Gemeenschap Emmanuel kennen en dat leidde tot een grote ommekeer in zijn leven. Vanaf dat moment was hij een vurig heraut van de Gemeenschap en getuigde hij van zijn geloof met een sterke nadruk op de werken van de Heilige Geest.

Stil gebed

In de parochie van de H. Familie, de huidige parochie Heilige Willibrord, was hij priester-assistent en concelebreerde hij op zondagochtenden in de Aalster kerk. Op maandagavonden celebreerde hij de eucharistieviering in de dagkapel van de pastorie, waar hij ook regelmatig te vinden was voor stil gebed en aanbidding.

De laatste jaren waren voor hem niet gemakkelijk, maar de pastoor klaagde nooit. Hij verhuisde vanuit de Malvalaan naar de woongemeenschappen van Glorieux in Eindhoven en ook daar heeft hij zijn plaats weten te verwerven. Pastoor Boers heeft in de loop der jaren vele contacten opgedaan als priester en pastoor, maar ook als biechtvader. Hij betekende veel voor jongeren en begreep hun wereld.

Eigen website

In zijn priesterlijke loopbaan heeft hij laten zien dat hij niet bang was om moderne middelen te gebruiken om het geloof uit te dragen, via zijn eigen website, zijn Facebookaccount en de mail. De moderne communicatiemiddelen heeft hij jarenlang ingezet om het Woord van God te verkondigen en om mensen nabij te zijn. Van zijn hand zijn ook verschillende boekwerkjes verschenen waarin hij gelovige en kerkelijke thema’s uitdiept en in gewone taal beschrijft. Pastoor Boers heeft veel betekend voor medepriesters, leden van de Gemeenschap en voor zijn (oud-) parochianen. Zij verliezen in hem een goed mens, die Gods liefde handen en voeten heeft gegeven door zijn leven te schenken aan de Kerk en de Wereld: „In de hemel hebben ze een goede voorspreker erbij.”