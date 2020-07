Pastorietuin in Aalst gedijt met geroofd groen

AALST - Helemaal klaar is de tuin bij de pastorie aan de Michiel de Ruijterstraat bij de Agnus Deikerk in Aalst nog niet. Maar wel klaar genoeg om te worden bezichtigd. Vrijdag kon iedereen komen kijken of verplant groen d’n aard had in nieuwe grond.

In het centrum van Aalst gingen dit voorjaar aan de Michiel de Ruijterstraat zestien woningen tegen de vlakte. Al in februari redden een twintigtal ‘struikrovers’ een indrukwekkende hoeveelheid planten van de pletwals. De buit, die voor een belangrijk deel uit vlinderstruiken, rododendrons en hortensia’s bestond, kreeg in de pastorietuin een mooi, maar tijdelijk, logeeradres. Zodra de nieuwbouw in de straat is gerealiseerd, is het de bedoeling dat er wederom een groenverhuizing plaatsvindt: het geroofde materiaal keert dan terug naar haar geboortegrond.

De missie van de redders van de flora is een glasheldere: samen mét en vóór de buurt moet ­struikroven een vast onderdeel zijn van élk sloopproces in Nederland. Zo worden zoveel mogelijk planten gered en krijgen deze, in hun eigen buurt, een nieuw leven. Vaak is het een activiteit die buurtbewoners in gezamenlijkheid uitvoeren. Struikroven is daarom niet alleen een groene, maar ook een sociale buurtactiviteit en daarbij een mooi voorbeeld van hoe leuk duurzaamheid kan zijn.

Courgettesoep

De Open Tuin van de dominee trok zo’n veertig buurtbewoners en daar was hij content mee: ,,We eten samen en de gasten hebben carpaccio en wijn meegebracht, maar bijvoorbeeld ook courgettesoep gemaakt.” Die soep kwam van Jos van Weerden, die zeker 10 kilo mergpompoenen had geschild. Zij woont inmiddels 52 jaar in de Michiel de Ruijterstraat en heeft al heel wat mensen zien komen en gaan. Jarenlang woonde ze schuin tegenover één van de gesloopte woningen, waarvan de bewoner het voortuintje goed onderhield. Er stonden prachtige sneeuwklokjes in. ,,Ik snap niet dat de roversbende die niet meegenomen heeft. Als ze straks hun kopjes er nog uit durven steken, zijn ze van mij, hoor.”

De pastorietuin ligt er fraai bij, zo vinden de bezoekers. Wanneer in het voorjaar van 2021 de 25 nieuwe woningen worden opgeleverd, stelt dominee Ferdinand Borger voor om de opening in de pastorietuin te laten plaatsvinden. Ondertussen hoopt hij dat niemand het dan meer heeft over het verplaatsen van de planten.