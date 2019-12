Paul Gerbrands over toename van de wereldbevolking: ‘De menselijke maat is zoek’

TERUG IN HET NIEUWS Kinderboer­de­rij De Kleine Meer in Valkens­waard lijkt voorlopig gered

7:44 VALKENSWAARD - Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard heeft een enerverend jaar achter de rug. Geheel 2019 hing de dreiging van sluiting boven de hoofden van de dierenliefhebbers. De gemeentelijke subsidie was immers in het nadeel van de kinderboerderij aangepast.