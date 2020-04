Peperdure Audi in brand gestoken in Dommelen

Valkens­waard gooit plannen voor sociale huur om: wel op Emmalaan, niet op Amundsen­straat

7:00 VALKENSWAARD - Op de voormalige gemeentewerf aan de Emmalaan in Valkenswaard komen toch alleen sociale huurwoningen - ongeveer 20 in totaal - en geen mix van koop en huur. Dat heeft de gemeente toegezegd in de nieuwste afspraken met corporatie Woningbelang.