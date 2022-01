Peter van Steensel lijsttrekker van Valkenswaardse fusiepartij Vitaal Lokaal

Video Mauro nam ontslag en startte eigen bedrijf: ‘Ik ben allang niet meer die zielige asielzoe­ker’

GELDROP - Eind 2011 was Nederland in de greep van de dreigende uitzetting van de toen 18-jarige asielzoeker Mauro. Zover kwam het niet: dit jaar werd hij officieel Nederlander. Tijd om eindelijk weer eens van zich te laten horen, vindt Mauro. Want het gaat goed met hem: ‘Ik ben heel trots op mezelf.’

