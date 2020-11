Pintenwippers Dommelen broeden op ‘coronaproof’ carnaval

‘We vieren normaal samen carnaval, dat gaan we nu echt niet opeens zomaar voorbij laten gaan”, aldus Jan van Erp, voorzitter van CV De Pintenwippers uit Dommelen. „Natuurlijk kunnen we aankomend jaar niet gaan hossen en springen in de kroeg en ook een pleincarnaval zal er nog niet inzitten, dus gaan we dit seizoen op de digitale toer.”

Helemaal anders

De carnavalsvereniging heeft normaliter een eigen structuur in de carnavalstijd, en die probeert het bestuur ook komend seizoen aan te houden. „We willen de vier pijlers die we normaal gebruiken, ook dit jaar aanhouden”, legt Luciën van den Heuvel uit. „De oogst, het concubinaat, het Zondagskind en de doop gaan gewoon door, alleen dan natuurlijk helemaal anders.”

Volgens Van Den Heuvel is het belangrijk om de carnaval ‘warm’ te houden. „De carnaval in Dommelen was een aantal jaren geleden aan het inslapen. We hebben toen een aantal zaken veranderd en het ging steeds beter en beter, dat moeten we vasthouden. Als we er nu geen aandacht aan besteden, zijn we alles kwijt.” Achter de schermen is de vereniging al even bezig met een zogenaamde ‘denktank’.

„Binnen deze groep zijn verschillende mensen uit heel Dommelen betrokken. Eigenlijk alles wat Dommelen leeft, ademt en doet is hierbij welkom. Samen kijken we hoe we de carnaval in Dommelen toekomstbestendig kunnen maken”, legt Van Erp uit. In de aanloop naar de carnaval zijn er inmiddels een aantal activiteiten bedacht.

„Het is frustrerend. Er lagen al een hoop leuke ideeën klaar voor de aftrap van het carnaval, vooral op een digitale manier natuurlijk. Maar door de nieuwe maatregelen kunnen we niet verder met de voorbereidende activiteiten”, vertelt Van Erp.

Wat wel kan

Wat betreft de carnaval zelf zijn de ideeën nog meer globaal. „We gaan zeker op zaterdag en zondag iets organiseren. Hopelijk kunnen we tegen die tijd iets meer de straat op en een soort optocht organiseren, of wellicht een soort pubquiz”, vertelt Van Den Heuvel. „Ideeën hebben we genoeg, en we richten ons vooral op wat wel kan”, vult Van Erp aan. „Er is dus nog genoeg leven in de brouwerij!”