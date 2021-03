Pizzani brengt een stukje Italië naar Waalre

WAALRE - In juli 2020 opende horecaondernemer Camille Peters in het Belgische Blankenberge Italiaans restaurant Pizzani. Vier maanden daarna begon hij in Eindhoven een authentieke pizzabar onder dezelfde naam. En vanaf 18 maart kunnen liefhebbers ook in Waalre terecht voor het afhalen of laten bezorgen van authentieke picco’s en pizza’s met een crunchy crust.

In het voormalige pand van De Bloemerie aan de Eindhovenseweg wordt momenteel alles in gereedheid gebracht om volgende week de oven te kunnen aansteken waarin de razend populaire pizza’s bereid gaan worden. Eindhovenaar Django Baten (28) is de ervaren kok die al jaren geleden in Amsterdam zijn eerste Italiaanse pizza’s bakte en alle fijne kneepjes kent. „Vorig jaar belde Camille en vroeg of ik zin had in een avontuur.” Dat had de kok, en hij maakte de start-up in Blankenberge mee. Nu gaat hij in Waalre de koks en koeriers aansturen.

We doen één ding en dat doen we goed

Er worden in de pizzabar geen andere Italiaanse lekkernijen dan pizza’s bereid. Peters: „We doen hier één ding en dat doen we heel goed. We werken met vers eigengemaakt deeg, een echt kwaliteitsproduct, met meel uit Italië. In Eindhoven zaten we aan onze maximale capaciteit en de bedoeling is dat we in de omliggende dorpen nog meer vestigingen van Pizzani gaan openen.” Het pand in Waalre ligt op een mooie zichtlocatie en kwam toevallig op hun pad.

Gedegen concept

Peters bedacht Pizzabar Pizzani al twaalf jaar geleden, maar het kwam er nooit van om die ideeën ook ten uitvoer te brengen. Tijdens de afgelopen maanden, waarin de maatregelen van de overheid vanwege Covid-19 de horeca beperkende maatregelen oplegde, nam hij er wel de tijd voor. „Net zoals goed deeg de tijd nodig heeft om te rijzen, nam ik de tijd om een gedegen concept te maken voor Pizzani.”

Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de coronapandemie wordt het in de toekomst wellicht ook mogelijk om in of aan de bar, of buiten op het terras, pizza te komen eten. „We wachten het af”, aldus Peters, die en passant aangeeft dat jongens en meisjes uit Waalre die wat willen bijverdienen, zich kunnen melden bij de pizzabar. Op donderdag 18 maart om 16.00 uur opent de bar, waar ook vegan pizza’s op de kaart staan.