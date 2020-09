‘Plaatselijke cultuur in Valkenswaard versnipperd’

Sandy Huijskens uit Aalst is heks: ‘De natuur is een spirituele leraar’

1 september WAALRE - Wanneer je de woning van Sandy Huijskens in Aalst betreedt, sta je plots in de welriekende geur van zoete wierook. Kom je vervolgens in haar werkkamer, dan word je de mystiek in de ruimte gewaar.