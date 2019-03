Plan: parkeerterrein ASML in Waalre’s groen

WAALRE - Het almaar groeiende ASML wil in de omgeving parkeervoorzieningen bouwen voor zijn werknemers. Het Veldhovense bedrijf heeft onder meer een locatie op het oog ten zuiden van de High Tech Campus in een landelijk gebied in de gemeente Waalre.

De gemeenteraad van Waalre is ingelicht over de plannen. De plek waar het parkeerterrein zou moeten komen ligt dichtbij het natuurgebied van het Dommeldal; het is nu nog agrarische grond. Wethouder Arno Uijlenhoet van Waalre noemt de aangewezen locatie een gebied waar de High Tech Campus uitgebreid kon worden. Waalre is over de parkeervoorziening momenteel in gesprek met ASML, het ministerie van verkeer en waterstaat en de provincie. Die partijen hebben een projectteam samengesteld.

Het beoogde nieuwe parkeerterrein zou aan moeten sluiten op de afslag van de campus op de N2, de randweg van Eindhoven. De precieze locatie is nog niet bepaald; ook is nog onduidelijk om hoeveel parkeerplekken het gaat. Het plan is onderdeel van een veel groter plan van ASML om ook in de toekomst goed bereikbaar te blijven. Het aantal werknemers van de chipmachinefabrikant groeide de afgelopen jaren in deze regio naar zo'n 12.000. In een brede straal rondom het eigen bedrijventerrein De Run in Veldhoven wil ASML parkeervoorzieningen bouwen die plaats moeten bieden aan 10 tot 15 duizend auto’s. Het bedrijf steekt zelf 45 tot 50 miljoen euro in de infrastructurele plannen.

P+R-plekken

Het parkeerterrein in Waalre zou in de toekomst een directe verbinding moeten krijgen met De Run. ASML heeft meer locaties op het oog voor zogenaamde P+R-plekken, zoals in Son en Breugel en Best. Via een (nieuw) netwerk van routes voor fietsen en eventueel (elektrische) shuttle-bussen kunnen werknemers dan hun werkplek in Veldhoven bereiken. Ook wordt bij ASML gedacht over het inzetten van deelfietsen.

Wethouder Uijlenhoet zegt niet onwelwillend tegenover de plannen te staan. Hij onderkent het belang van de goede bereikbaarheid in de regio. ,,Het gaat wel een beetje in tegen onze plannen van natuur en Heide’’, zei de wethouder. ,,Maar als het we goed uitvoeren kan het een meerwaarde betekenen voor onze bewoners.’’ Hij denkt aan betere OV-verbindingen voor Waalrenaren, geluidswerende maatregelen bij de snelweg, zonnepanelen of de verdere ontwikkeling van het natuurgebied De Dommeldal. ,,Wij willen de regie in de hand houden. We gaan er niet zomaar een plak asfalt neerleggen.’’