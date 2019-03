Plan voor 125 duurzame huizen met 'Waalrese twist'

,,Als het gaat om duurzaamheid, leggen we de lat hoog bij bouw van deze woningen'', zegt Uijlenhoet. De nieuwe huizen moeten in elk geval energieneutraal worden, maar de wethouder denkt ook aan het gebruik van duurzame en herbruikbare bouwmaterialen. Bovendien moet het gebied een landelijke uitstraling krijgen, dat past bij de rest van de omgeving. De huizen krijgen een exclusief karakter; de wethouder spreekt over een 'Waalrese twist'. ,,Een omgeving en bebouwing van hoogstaande kwaliteit, maar niet per se duur. Alle inkomensgroepen kunnen hier wonen."

De nadruk zal liggen op koopwoningen in verschillende prijsklassen. Er worden vrijstaande woningen gebouwd, maar ook tweekappers. De gemeente gaat ook huurhuizen bouwen. ,,We denken eraan om in één groter huis meerdere appartementen te realiseren. In deze wijk zoeken we geen mensen die solitair wensen te leven, maar juist inwoners die contact zoeken met de buren." Doel is om in 2021 te starten met de bouw.