Plan voor bezoekerscentrum bij ‘paardenboulevard’ Valkenswaard: ‘Wat ontbreekt is een uithangbord’

VALKENSWAARD - Wie nu rijdend over de Maastrichterweg in Valkenswaard ook maar een glimp van een echt paard verwacht te zien, komt bedrogen uit. Want met hoge hekken en heggen en al even hoge poorten houden stalhouders als Jan Tops en Athina Onassis pottenkijkers liefst zo ver mogelijk buiten de deur. Daar moet verandering in komen, vindt hoefsmid Richard Wijnen uit Valkenswaard.

Als vaste hoefsmid van meerdere hippische bedrijven aan de Maastrichterweg weet Wijnen (49) als geen ander hoe gesloten die wereld is, zeker in het topsegment waarin hij al jaren werkzaam is. ,,Die ondernemers willen de aandacht niet. Zij behoren tot de happy few die - heel begrijpelijk - in hun eigen paardenwereld opereren.” Toch is dat best jammer, vindt Wijnen.

Quote We willen het nulpunt zijn, zeg maar het VVV-kan­toor van de boulevard. Richard Wijnen, hoefsmid

,,Als het vroeger over Valkenswaard ging, had je het over het achteruitrijden op het Eurocircuit, over het stappen of over Centerparcs. Maar zeker de laatste jaren denk je bij Valkenswaard vooral aan de paardenboulevard. De paarden hebben Valkenswaard niet alleen op de kaart gezet, maar zijn ook in economisch opzicht tot een belangrijke factor uitgegroeid. Maar wat ontbreekt is een uithangbord, een plek waar mensen kunnen zien wat er hier allemaal gebeurt. Terwijl het wel echt een plek is waar Valkenswaard trots op kan zijn.”

Nulpunt

Met het plan dat hij samen met zijn vrouw Sonja en de kinderen Jos, Iris (en haar vriend Jorg) en Thijs heeft bedacht en uitgewerkt, moet daar dan ook verandering in komen. In een nieuw te bouwen bezoekerscentrum aan de Kluizerdijk, die parallel loopt aan de Maastrichterweg, worden straks diverse ‘paardenfuncties’ ondergebracht. ,,We willen het nulpunt zijn, zeg maar het VVV-kantoor van de boulevard”, vat Wijnen zijn ambities samen.

Concreet: in het nieuw te bouwen complex komen naast een informatiecentrum voor bezoekers in elk geval een smederij, een paardenkliniek, een rijbak, twintig stallen, een plek om een kop koffie te drinken en een stuk of zes bed & breakfast-appartementen. De voorzieningen zijn vooral ondersteunend aan de hippische bedrijven in het gebied, zo is de bedoeling. ,,De appartementen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor grooms die tijdelijk in Valkenswaard verblijven, maar ook voor toeristen die hier een nachtje willen verblijven”, noemt Wijnen als voorbeeld.

Kwestie van gevoel

,,Je komt hier voorbij, je hoort iemand op een aambeeld slaan en kunt zien wat er gebeurt, zo zie ik het voor me. Het moet echt laagdrempelig zijn.” In zijn eigen smederij wil de Valkenswaardenaar straks laten zien wat zijn werk inhoudt. In zijn geval is dat in elk geval veel meer dan een paard met ijzers beslaan. ,,We hebben een eigen methode waaruit een bedrijfje is voortgekomen: Podi Artist, waarmee we bijvoorbeeld ook clinics verzorgen. Het verschil met een normale hoefijzerleverancier, is dat je bij ons kennis bij het product koopt. Een paard beslaan is altijd een kwestie van gevoel, maar met onze manier van werken is de kans op fouten veel kleiner. En dat moet ook, want in de paardenwereld gaat het om grote belangen en bedragen.”

Om zijn plan te kunnen realiseren, verhuisde Wijnen eerder dit jaar van de Maastrichterweg naar de Kluizerdijk, op een plek pal achter het Brugven. ,,Op de locatie waar we eerst zaten, was er de ruimte niet. Hier kan het wel, en de ligging is perfect. Er komen nu al heel veel wandelaars en fietsers voorbij.”

Groot denken

Als alles meezit, wordt nog dit jaar met in elk geval de bouw van de stal gestart. Eind volgend jaar zou het totaalplan gereed moeten zijn. Een naam hebben ze al, maar het is nog te vroeg om die naar buiten te brengen. Wijnen: ,,Ik kreeg ooit eens het advies: je moet altijd groot proberen te denken. Dat advies heb ik nu ter harte genomen.”