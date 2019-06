Plan voor windmolens op Valkenswaards grondgebied, tussen Borkel en Bergeijk

Oplossin­gen sluipver­keer Waalre worden in eerste instantie tijdelijk ingevoerd

25 juni De oplossingen om sluipverkeer tegen te gaan in de woonstraten van Waalre-dorp worden in eerste instantie tijdelijk ingevoerd. De gemeente schaft wel een nieuw stoplicht aan bij friettent het Houten Kietje. Dat is de uitkomst van een compromis dat in de gemeenteraad werd gesloten.