Plan Waalre: burger zelf vuurwerkvrije zones laten kiezen

Video Brand bij kanover­huur­be­drijf in Valkens­waard verwoest 300 kano's, waarschijn­lijk brandstich­ting

16:44 VALKENSWAARD - Bij kanoverhuurbedrijf Rofra aan de Molenstraat in Valkenswaard is in de nacht van maandag op dinsdag rond 00.20 uur brand uitgebroken. Daarbij zijn zo'n driehonderd kano's verwoest. Waarschijnlijk is er sprake van brandstichting.